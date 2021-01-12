В Германии могут продлить локдаун до апреля

Канцлер Германии Ангела Меркель допустила возможность продления локдауна в Германии до апреля. Она опасается роста заболеваемости из-за "британского" мутировавшего коронавируса.

Об этом немецкий канцлер заявила во время закрытой встречи с представителями парламента, сообщает Bild.

Меркель считает новый штамм коронавируса особенно опасным.

"Если нам не удастся остановить этот британский вирус, то к Пасхе у нас будет 10-кратная заболеваемость. Нам нужно еще 8-10 недель жестких мер", - заявила Меркель.

Напомним, в Германии с 16 декабря введен очередной локдаун из-за коронавируса. По всей стране запрещена работа магазинов розничной торговли за исключением продовольственных. Также закрытыми будут все школы и детские сады.

Ранее РБК-Украина писало, что действие локдауна в Германии продлили до 31 января. Изначально жесткий карантин был рассчитан до 10 января.

В декабре Меркель сообщала, что Германия сможет вернуться к нормальной жизни осенью 2021 года. К тому времени в стране хотят привить от коронавируса 60% населения.