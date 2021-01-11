В Германии начал действовать усиленный карантин

Сегодня, 11 января, во всех федеральных землях Германии вступили в силу более жесткие карантинные ограничения. Они будут действовать там до 31 января, чтобы уменьшить количество новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как сообщается, 10 земель, в том числе наиболее густонаселенные земли Северный Рейн-Вестфалия, Бавария и Баден-Вюртемберг, ввели новые правила в понедельник. Несколько земель ввели более жесткие ограничения раньше. Таким образом, в Берлине, Тюрингии и Нижней Саксонии они были введены в воскресенье, а в Гамбурге еще в пятницу.

Власти Саксонии, где семидневная заболеваемость составляет 386 случаев на 100 тысяч жителей, уже объявили, что меры изоляции будут действовать как минимум до 7 февраля.

Напомним, 16 декабря в Германии ввели жесткий карантин в стране. Сначала планировалось, что он продлится минимум до 10 января.

При этом ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщала, что страна может вернуться к нормальной жизни до осени 2021 года. До конца лета в стране планируют привить от коронавируса 60% людей.