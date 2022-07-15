В Германии модернизируют БМП Marder для круговых поставок в пользу Украины

Немецкий производитель вооружения Rheinmetall в настоящее время модернизирует три десятка боевых машин пехоты Marder, чтобы предоставить их для поддержки Украины в рамках так называемых круговых поставок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

Представитель компании заявил, что 30 единиц БМП уже "приняты в работу", чтобы подготовить их к продаже. В общей сложности, по его словам, "относительно легко" могут быть подготовлены около 100 единиц.

Компания Rheinmetall выступила с предложением поставить снятые с вооружения бундесвера машины Marder, которые подлежат восстановлению. Однако, согласно известной информации, правительство Германии еще не приняло соответствующего решения. Глава Rheinmetall Армин Паппергер ожидает, что запланированная продажа старых БМП Marder получит одобрение властей в ближайшее время.

Предполагается, что Marder модификации 1A3 производства 1970-80-х годов будут проданы другим странам, которые в свою очередь смогут поставлять собственное вооружение украинским вооруженным силам. Rheinmetall готов также продать 88 танков "Леопард 1" старых модификаций.

По словам Армина Паппергера, накануне, 13 июля, министерство обороны ФРГ приняло решение заказать для бундесвера 111 БМП Puma, переговоры по контракту должны начаться на следующей неделе.

Власти Германии неоднократно подвергались критике на международном уровне за нерешительность и задержки в вопросе поставок оружия Украине.

Напомним, председатель оборонного комитета Бундестага Штрак-Циммерман заявила о недовольстве темпами поставок оружия для Украины еще 23 мая. Она потребовала назначить отдельного "координатора" по поставкам оружия Украину.

Также мы писали, что, по словам Штрак-Циммерман, немецкий Бундесвер имеет на вооружении 350 БМП Marder. Из них 50 можно было бы предоставить Украине.

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