В Германии массовые обыски по делу об экспорте токсичных химикатов в РФ

На севере и юге Германии проходят обыски в нескольких компаниях, которых подозревают в многолетнем экспорте в Россию высокотоксичных химических веществ без соответствующих разрешений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau .

В частности, обыски проходят в офисе компании Riol Chemie GmbH. По данным прокуратуры, за последние три с половиной года ее представители экспортировали в Россию отравляющие вещества и специальные лабораторные принадлежности.

Также сообщается, что в общей сложности проводятся обыски в 7 компаниях и частных помещениях. Предполагается, что без разрешений экспортировались химические вещества, которые могут быть использованы доя производства химических и биологических боевых агентов, таких как горчичный газ.

Вещества в небольших количествах поставляли российской компании "Химмед", которая также снабжает специальные лаборатории российских военных и ФСБ. Кроме того, сообщается, что немецкие компании неоднократно поставляли средства защиты, которые являются товарами двойного назначения.

По данным Tagesschau, есть основания полагать, что эти поставки могли использовать для производства нейротоксина "Новичок". Немецкая компания Riol Chemie GmbH уже находилась в центре внимания западных спецслужб, когда расследовалось отравление российского оппозиционера Алексея Навального.