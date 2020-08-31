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В Германии Конституционный суд запретил разбивать лагерь противникам COVID-ограничений

Автор: Инна Собора

Лагерь считают угрозой безопасности людей

Конституционный суд (КС) Германии в воскресенье, 30 августа, запретил устраивать в Берлине лагерь участникам акций против карантина из-за COVID-19. Лагерь планировали разбить с 30 августа по 14 сентября.

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Об этом пишет Deutsche Welle.

Своим решением судьи в Карлсруэ согласились с решением высшего административного суда федеральных земель Берлин и Бранденбург, расценившего предполагаемый лагерь как прямую угрозу общественной безопасности из-за несоблюдения участниками установленных мер по противодействию инфекции.

КС не считает, что решение нарушает право на свободу собраний. Судьи постановили, что в условиях пандемии коронавируса запрет собраний может быть использован для защиты от угрозы заражений, если нет более мягких мер.

Напомним, 30 августа в Берлине тысячи людей вышли на марш протеста против карантина в Германии. Правоохранители предупреждали, что игнорирование эпидемических требований участниками акции может привести к ее разгону.

По разным данным, участие в антикарантинной акции протеста приняли от 20 до 40 тысяч человек.

РБК-Украина писало, что в Берлине во время акции протеста против карантинных ограничений правоохранители задержали около 300 человек.

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