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В Германии конфисковали крупнейшую яхту в мире, принадлежащую российскому олигарху

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Берлин, Четверг 14 апреля 2022 06:41
В Германии конфисковали крупнейшую яхту в мире, принадлежащую российскому олигарху Яхта Dilbar (Фото: boatinternational.com)
Автор: Константин Широкун

В Германии конфисковали крупнейшую в мире суперяхту Dilbar российского миллиардера Алишера Усманова. Судно имеет 156 метров в длину и оценивается в 600-700 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Яхту пытались спрятать от воздействия санкций сменой владельца, но властям Германии удалось проследить цепочку смены собственников судна. Конечным владельцем яхты оказалась сестра Усманова – Гульбахор Исмаилова, на которую также распространяются западные санкции из-за войны в Украине.

Арестованная яхта самая большая в мире по внутреннему объему, с валовой вместимостью чуть менее 16 000 тонн. Судно построено в 2016 году. Яхта Dilbar может развивать максимальную скорость в 23 узла, и оснащена 25-метровым бассейном, двумя вертолетными площадками и пр. На ее борту могут разместиться до 24 гостей и около 100 членов экипажа.

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