В Германии конфисковали крупнейшую яхту в мире, принадлежащую российскому олигарху

В Германии конфисковали крупнейшую в мире суперяхту Dilbar российского миллиардера Алишера Усманова. Судно имеет 156 метров в длину и оценивается в 600-700 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Яхту пытались спрятать от воздействия санкций сменой владельца, но властям Германии удалось проследить цепочку смены собственников судна. Конечным владельцем яхты оказалась сестра Усманова – Гульбахор Исмаилова, на которую также распространяются западные санкции из-за войны в Украине.

Арестованная яхта самая большая в мире по внутреннему объему, с валовой вместимостью чуть менее 16 000 тонн. Судно построено в 2016 году. Яхта Dilbar может развивать максимальную скорость в 23 узла, и оснащена 25-метровым бассейном, двумя вертолетными площадками и пр. На ее борту могут разместиться до 24 гостей и около 100 членов экипажа.