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У Німеччині конфіскували найбільшу яхту в світі, що належить російському олігарху

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Берлін, Четвер 14 квітня 2022 06:41
У Німеччині конфіскували найбільшу яхту в світі, що належить російському олігарху Яхта Dilbar (Фото: boatinternational.com)
Автор: Константин Широкун

У Німеччині конфіскували найбільшу в світі суперяхту Dilbar російського мільярдера Алішера Усманова. Судно має 156 метрів в довжину і оцінюється в 600-700 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Яхту намагалися заховати від впливу санкцій зміною власника, але владі Німеччини вдалося простежити ланцюжок зміни власників судна. Кінцевим власником яхти виявилася сестра Усманова - Гульбахор Ісмаїлова, на яку також поширюються західні санкції через війну в Україні.

Заарештована яхта найбільша у світі за внутрішнім обсягом, з валовою місткістю трохи менш як 16 000 тонн. Судно побудовано у 2016 році. Яхта Dilbar може розвивати максимальну швидкість у 23 вузли, і оснащена 25-метровим басейном, двома вертолітними майданчиками та ін. На її борту можуть розміститися до 24 гостей і близько 100 членів екіпажу.

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