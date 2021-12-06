В Германии исключили запуск "Северного потока-2" до завершения сертификации
В Германии исключили начало эксплуатации трубопровода "Северный поток-2" до завершения его сертификации. Сейчас процедура приостановлена.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова представительницы министерства экономики Германии Нины-Мари Гюттлер.
"Сертификация пока не завершена. Пока этого не произошло, "Северный поток-2" не может быть принят в эксплуатацию", - заявила представитель Минэкономики Германии.
Спикер правительства Штеффен Зайберт, со своей стороны, отметил, что не хочет спекулировать относительно трубопровода, поскольку позиция Берлина всем известна.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что 16 ноября Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2".
Между тем глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко не исключает, что Украина обжалует сертификацию трубопровода в суде.