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В Германии исключили запуск "Северного потока-2" до завершения сертификации

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Понедельник 06 декабря 2021 15:38
В Германии исключили запуск "Северного потока-2" до завершения сертификации Фото: в Германии исключили запуск "Северного потока-2" до завершения сертификации (nord-stream2.com by Paul Langrock)
Автор: Сергей Пышкин

В Германии исключили начало эксплуатации трубопровода "Северный поток-2" до завершения его сертификации. Сейчас процедура приостановлена.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова представительницы министерства экономики Германии Нины-Мари Гюттлер.

"Сертификация пока не завершена. Пока этого не произошло, "Северный поток-2" не может быть принят в эксплуатацию", - заявила представитель Минэкономики Германии.

Спикер правительства Штеффен Зайберт, со своей стороны, отметил, что не хочет спекулировать относительно трубопровода, поскольку позиция Берлина всем известна.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 16 ноября Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2".

Между тем глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко не исключает, что Украина обжалует сертификацию трубопровода в суде.

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Германия Северный поток-2
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