В Германии исключили запуск "Северного потока-2" до завершения сертификации

В Германии исключили начало эксплуатации трубопровода "Северный поток-2" до завершения его сертификации. Сейчас процедура приостановлена.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова представительницы министерства экономики Германии Нины-Мари Гюттлер.

"Сертификация пока не завершена. Пока этого не произошло, "Северный поток-2" не может быть принят в эксплуатацию", - заявила представитель Минэкономики Германии.

Спикер правительства Штеффен Зайберт, со своей стороны, отметил, что не хочет спекулировать относительно трубопровода, поскольку позиция Берлина всем известна.