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В Германии исключают возможность запуска "Северного потока-2" даже на фоне кризиса

Фото: в Германии исключают возможность запуска "Северного потока-2" (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Германии исключают возможность введения в строй трубопровода "Северный поток-2" даже в случае сложной ситуации в предстоящие месяцы.

Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Впереди нас ждут трудные месяцы", - сказал представитель, добавив, "но ясно, что мы твердо стоим на стороне Украины и поддерживаем санкции, которые мы согласовали вместе с Европейским союзом и международным сообществом".

Он также отметил, что канцлер Германии Олаф Шольц не считает, что поддержка санкций против России ослабевает даже с учетом ожидаемого роста счетов за электроэнергию.

Напомним, ранее мы писали, что бывший канлер Германии Герхард Шредер после поездки в Москву призвал правительство ФРГ решить газовый дефицит за счет запуска российского газопровода "Северный поток-2".

В ответ канцлер Германии заявил, что процесс сертификации и запуска российского газопровода "Северный поток-2" остановлен, и у России есть иные возможности для поставок газа в Европу.

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ГерманияСеверный поток-2