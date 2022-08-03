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Шольц ответил на предложение Шредера запустить "Северный поток-2"

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Берлин, Среда 03 августа 2022 12:08
Шольц ответил на предложение Шредера запустить "Северный поток-2" Фото: Шольц ответил на призывы запустить газопровод "Северный поток-2" (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Процесс сертификации и запуска российского газопровода "Северный поток-2" остановлен. У России есть иные возможности для поставок газа в Европу.

Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц во время осмотра турбины Siemens для "Северного потока", передает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

"Процесс сертификации был завершен по понятным причинам", - ответил канцлер на призывы запустить "Северный поток-2".

Он отметил, что у "Северного потока-1" есть достаточно мощности для увеличения поставок и поэтому "недостатка газа в Европе нет".

Напомним, ранее мы писали, что бывший канлер Германии Герхард Шредер после поездки в Москву призвал правительство ФРГ решить газовый дефицит за счет запуска российского газопровода "Северный поток-2".

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Российская Федерация Германия Северный поток-2
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