Шольц ответил на предложение Шредера запустить "Северный поток-2"

Процесс сертификации и запуска российского газопровода "Северный поток-2" остановлен. У России есть иные возможности для поставок газа в Европу.

Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц во время осмотра турбины Siemens для "Северного потока", передает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

"Процесс сертификации был завершен по понятным причинам", - ответил канцлер на призывы запустить "Северный поток-2". Он отметил, что у "Северного потока-1" есть достаточно мощности для увеличения поставок и поэтому "недостатка газа в Европе нет".