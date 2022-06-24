В Германии готовятся закрыть часть промпредприятий из-за действий "Газпрома"

"Компаниям придется останавливать производство, увольнять своих работников. Рушатся цепочки поставок, люди будут влезать в долги, чтобы оплачивать счета за отопление, люди станут беднее", - сказал Хабек, отметив, что это часть стратегия президента России Владимира Путина по разделению страны.

Это "лучшая питательная среда для популизма, который призван подорвать нашу либеральную демократию изнутри", - сказал Хабек, добавив, что нельзя допустить, чтобы планы Путина сработали.

Хабек предложил дальнейшую помощь компаниям и людям, пострадавшим от нехватки газа, но предупредил, что компенсировать все последствия будет невозможно

В четверг Германия запустила вторую фазу из трех своего плана в чрезвычайных ситуациях, который вступает в силу, когда правительство видит высокий риск долгосрочной нехватки газа.