У Німеччині готуються закрити частину промпідприємств через дії "Газпрому"

"Компаніям доведеться зупиняти виробництво, звільняти своїх працівників. Руйнуються ланцюжки поставок, люди будуть влазити в борги, щоб оплачувати рахунки за опалення, люди стануть біднішими", - сказав Хабек, зазначивши, що це частина стратегія президента Росії Володимира Путіна щодо поділу країни.

Це "найкраще живильне середовище для популізму, який покликаний підірвати нашу ліберальну демократію зсередини", - сказав Хабек, додавши, що не можна допустити, щоб плани Путіна спрацювали.

Хабек запропонував подальшу допомогу компаніям і людям, постраждалим від нестачі газу, але попередив, що компенсувати всі наслідки буде неможливо

У четвер Німеччина запустила другу фазу з трьох свого плану в надзвичайних ситуаціях, який вступає в силу, коли уряд бачить високий ризик довгострокової нестачі газу.