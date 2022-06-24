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У Німеччині готуються закрити частину промпідприємств через дії "Газпрому"

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Україна, П'ятниця 24 червня 2022 09:57
У Німеччині готуються закрити частину промпідприємств через дії "Газпрому" Фото: міністр економіки Німеччини Роберт Хабек (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Німеччина зіткнеться з нестачею газу, якщо поставки "Газпрому" залишаться на такому ж низькому рівні, як зараз. Деякі галузі доведеться закрити, якщо газу не вистачить на зиму, заявив міністр економіки Роберт Хабек.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра економіки Роберта Хабека журналу Spiegel.

"Компаніям доведеться зупиняти виробництво, звільняти своїх працівників. Руйнуються ланцюжки поставок, люди будуть влазити в борги, щоб оплачувати рахунки за опалення, люди стануть біднішими", - сказав Хабек, зазначивши, що це частина стратегія президента Росії Володимира Путіна щодо поділу країни.

Це "найкраще живильне середовище для популізму, який покликаний підірвати нашу ліберальну демократію зсередини", - сказав Хабек, додавши, що не можна допустити, щоб плани Путіна спрацювали.

Хабек запропонував подальшу допомогу компаніям і людям, постраждалим від нестачі газу, але попередив, що компенсувати всі наслідки буде неможливо

У четвер Німеччина запустила другу фазу з трьох свого плану в надзвичайних ситуаціях, який вступає в силу, коли уряд бачить високий ризик довгострокової нестачі газу.

В червні "Газпром" майже вдвічі зменшив поставки газу до Європи. Як заявив гендиректор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон, своїми діями російська компанія дестабілізує ринок газу і намагається зірвати підготовку до опалювального сезону в ЄС.

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