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В Германии фура врезалась в военную колону США: есть пострадавшие

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Германии грузовик с опилками врезался в военную колону США. В результате столкновения вспыхнули два автомобиля, есть пострадавшие среди американских военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По данным издания, военная колонна США из трех автомобилей, среди которых был бензовоз, стояла на обочине трассы A3 между Регенсбургом и Нюрнбергом в Баварии. В них врезался грузовик с полуприцепом, в котором находились опилки.

В результате удара загорелись два военных автомобиля. В происшествии пострадали восемь человек, в том числе американские военнослужащие. Их госпитализировали с отравлением дымом и травмами.

На время тушения пожара полиция полностью перекрыла трассу А3. Машины направляли в объезд. Причины ДТП выясняют правоохранители.

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ГерманияСоединенные Штаты АмерикиДТП