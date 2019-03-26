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В шести городах Германии людей эвакуировали из ратуш из-за угроз

Новости » Происшествия    26.03.2019 - 12:15
В шести городах Германии людей эвакуировали из ратуш из-за угроз
Иллюстративное фото (GettyImages)

Сейчас собаки ищут взрывчатку

В шести городах Германии из-за угроз, присланных ночью по электронной почте, людей эвакуировали из ратуш. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Указано, что эвакуацию провели в Аугсбурге, Геттингене, Хемнице, Кайзерслаутерне, Нойнкирхене и Рендсбурге.

Отмечается, что, по информации правоохранителей, собаки ищут взрывчатку, движение транспорта пока приостановили.

Агентство также напоминает, что в январе суды в трех немецких городах получили сообщение об угрозе взрывов, но ничего не произошло.

Напомним, в апреле 2018-го в Германии эвакуировали не менее 26 тысяч человек в Падеборне в связи с работами по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны. Отмечалось, что бомба весом 1,8 т была обнаружена в прошлом месяце во время садовых работ в одном из домов.

Как писало РБК-Украина ранее, в сентябре 2017 года сообщалось, что около 90 тысяч человек в немецких городах Кобленц и Франкфурт-на-Майне вынуждены были временно покинуть свои дома. Причиной эвакуации стали бомбы времен Второй мировой войны.

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