В Германии допустили поставку Украине тяжелого вооружения

Глава комитета Бундестага Германии по внешней политике Майкл Рот заявил, что Украина может получить от Берлина тяжелое вооружение. По его словам, раньше этого не планировалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

"Я предполагаю, что (тяжелое) вооружение теперь также может быть поставлено или закуплено Украиной, что ранее не планировалось", - заявил Рот.

Кроме того, он считает, что "мир не станет безопаснее и спокойнее, если Германия будет сдерживаться". По его мнению, если Россия одержит победу в Украине, то возникнет риск дальнейших военных конфликтов в Молдове, Грузии или Боснии и Герцеговине.