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В Германии снова заявили, что не будут давать Украине оружие из собственных запасов

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Берлин, Среда 20 апреля 2022 13:39
В Германии снова заявили, что не будут давать Украине оружие из собственных запасов В Германии заявили, что не могут давать оружие из Бундесвера (bundestag.de)
Автор: Наталья Юрченко

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебестрейт заявил, что Вооруженные силы не будут предоставлять Украине оружие. Он считает, что Бундесвер исчерпал свои возможности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

По словам представителя правительства, Германия не сможет поставлять Украине вооружение из собственных запасов.

"Федеральное правительство больше не видит возможности поставок оружия в Украину из запасов Бундесвера. Вот почему приходится идти другими путями, например, финансировать закупки у военной промышленности", - сказал Хебестрейт.

Он заявил о совместных переговорах Украины и Германии с промышленностью о поставках оружия. Чиновник заверил, что "задержек с поставками оружия с немецкой стороны нет".

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что запасы Бундесвера иссякли.

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