В Германии документируют преступления РФ с использованием методов Второй мировой

Институт Пилецкого, названный в честь польского кавалерийского офицера, который рисковал своей жизнью, документируя ситуацию в концентрационном лагере Освенцим во время Второй мировой войны, начал свою собственную инициативу по документированию военных преступлений посредством интервью с беженцами.

"Мы собираем все отчеты свидетелей о военных преступлениях в Украине, опираясь на опыт работы с голосами жертв Второй мировой войны", — сказал заместитель главы института Матеуш Фальковски.

Опрос свидетелей начинается с просьбы дать краткое письменное описание собственного положения свидетеля во время войны, а затем следуют вопросы о конкретных событиях в определенных местах и ​​в определенное время.

Институт, расположенный в нескольких минутах ходьбы от берлинского мемориала Холокоста в самом сердце немецкой столицы, также занимается сбором одежды и медикаментов для упаковки и отправки в Украину.