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У Німеччині документують злочини РФ з використанням методів Другої світової

Інститут Пілецького (Фото: zachod.pl)
Автор: Константин Широкун

Інститут Пілецького в Берліні, який займається вивченням історії 20-го століття, включаючи злочини нацистів під час Другої світової війни, використовує цей досвід для збору свідчень біженців про можливі військові злочини в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Інститут Пілецького, названий на честь польського кавалерійського офіцера, який ризикував своїм життям, документуючи ситуацію в концентраційному таборі Освенцим під час Другої світової війни, розпочав свою власну ініціативу з документування військових злочинів за допомогою інтерв'ю з біженцями.

"Ми збираємо всі звіти свідків про військові злочини в Україні, спираючись на досвід роботи з голосами жертв Другої світової війни", — сказав заступник голови Інституту Матеуш Фальковскі.

Опитування свідків починається з прохання дати короткий письмовий опис власного становища свідка під час війни, а потім слідують питання про конкретні події в певних місцях і в певний час.

Інститут, розташований за декілька хвилин ходьби від Берлінського меморіалу Голокосту в самому серці німецької столиці, також займається збором одягу і медикаментів для пакування і відправки в Україну.

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