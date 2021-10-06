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В Германии договорились о старте первых переговоров о новой коалиции

Автор: Анастасия Рокитна

В Германии три партии договорились о старте коалиционных переговоров. Немецкая либеральная Свободная демократическая партия согласилась начать официальные трехсторонние переговоры с социал-демократами и "Зелеными" о создании коалиционного правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Spiegel Online.

СВДП согласилась на предложение "Зеленых", и первый раунд трехсторонних переговоров состоится в четверг.

О встрече в четверг договорились и с кандидатом на пост канцлера от СДПГ Олафом Шольцом.

После федеральных выборов "Зеленые" и Свободная демократическая партия сначала исследовали возможные линии компромисса друг с другом, а потом отдельно с социал-демократами, которые выиграли выборы, и с ХДС/ХСС, которая заняла второе место.

Напомним, что социал-демократическая партия Германии победила на выборах в Бундестаг, набрав 25,7% голосов.

Так, в новом составе парламента Германии будет 735 депутатов вместо 709 в предыдущем.

Добавим, что президент США Джо Байден отреагировал на победу социал-демократов, назвав их "стойкими".

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Германия