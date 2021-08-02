В Германии будут судить 100-летнего экс-охранника концлагеря

Судебный процесс начнется в октябре. Имя охранника и конкретные обвинения не уточняются. Известно, что мужчина служил охранником в концлагере с 1942 по 1945 год.

Председатель суда Франк Штарк уточнил, что подсудимый будет участвовать в заседаниях от двух до двух с половиной часов в день.

Адвокат Томас Вальтер, который представит в суде интересы одного из соистцов, подчеркнул, что подобные процессы необходимы, несмотря на преклонный возраст участников.

"Многие истцы в таком же возрасте, как и обвиняемый, и надеются на установление справедливости", - заявил он.

Лагерь Заксенхаузен в Ораниенбурге к северу от Берлина был открыт в 1936 году. За годы своего существования через него прошли более 200 тысяч человек. Десятки тысяч узников были убиты, в том числе в результате проводившихся на них медицинских экспериментов.