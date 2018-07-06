У Німеччині "велика коаліція" домовилася про посилення міграційної політики

Коаліція вирішила, що справи мігрантів, зареєстрованих не в Німеччині, повинні розглядати в прискореному порядку

В Німеччині "велика коаліція" (Християнсько-демократичний союз, Християнсько-соціальний союз і Соціал-демократична партія Німеччини) домовилася про посилення міграційної політики. Про це повідомляє DW.

Як повідомляється, основна дискусія з питання міграційної політики розгорнулася навколо біженців, у яких місцем первинної реєстрації є не Німеччина, а інші країни ЄС.

Так, коаліція вирішила, що їх справи повинні розглядатися в прискореному порядку. Було прийнято рішення про прискорений розгляд їх справ. На період розгляду мігрантів розміщують в спеціальних місцях, а не в комунам. Розглядаючи справи таких мігрантів планується встановити, яка країна відповідає за них згідно з Дублінською угодою. Відзначається, що Дублінська угода передбачає, що розгляд прохань про притулок лягає на країну первинної реєстрації.

"Право на притулок не передбачає право на вибір європейської країни, в якій бажано отримати притулок", - говориться в документі.

Так, мігранти, які вже подали прохання про притулок в інших країнах ЄС будуть надіслані у відповідні країни. Винятком є наявність спецугоди, укладеної з мігрантами, якщо її немає, мігрантів планують зупиняти на кордоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Меркель домовилася з 14 країнами про прискорення процедури повернення мігрантів.