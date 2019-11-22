В Германии автобус протаранил 6 автомобилей, пострадали 23 человека

Фото: место ДТП (twitter com Deutschland)

В результате пятеро водителей получили телесные повреждения

В результате наезда рейсового автобуса на людей в немецком городе Висбаден погиб человек и 23 человека пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Billd.

В результате пятеро водителей получили телесные повреждения, а одна женщина-водитель серьезно травмирована.

"Водитель автобуса остановился перед главным вокзалом, чтобы позволить пассажирам заходить и выходить, но потом вдруг поехал в обратном направлении. Автобус протаранил три транспортных средства, затем проехал зеленую полосу и столкнулся с тремя другими автомобилями", - говорится в сообщении.

Далее неуправляемый автобус наехал на другой автобус, который ждал на остановке - удар вызвал легкое ранение водителя этого автобуса, девять пассажиров получили легкие травмы.

Напомним, 17 октября на западе Саудовской Аравии в результате аварии с участием автобуса и грузовика, во время которого автобус загорелся, погибли по меньшей мере 35 паломников, четверо пострадали.

Таже 1 октября на юге Перу пассажирский автобус сорвался в пропасть с высоты 100 метров, в результате чего погибло более 20 человек, еще 30 человек пострадали.