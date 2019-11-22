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У Німеччині автобус протаранив 6 автомобілей, постраждали 23 людини

Новини » Надзвичайні події     22.11.2019 - 11:18
У Німеччині автобус протаранив 6 автомобілей, постраждали 23 людини
Фото: місце ДТП (twitter com Deutschland)

У результаті п’ятеро водіїв зазнали тілесних ушкоджень

Внаслідок наїзду рейсового автобуса на людей у німецькому місті Вісбаден загинула людина і 23 людей постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Billd.

У результаті п’ятеро водіїв зазнали тілесних ушкоджень, а одна жінка-водій серйозно травмована.

"Водій автобуса зупинився перед головним вокзалом, щоб дозволити пасажирам заходити та виходити, але потім раптом поїхав у зворотному напрямку. Автобус протаранив три транспортні засоби, потім проїхав зелену смугу й зіткнувся з трьома іншими автомобілями", - йдеться у повідомленні.

Далі некерований автобус наїхав на інший автобус, який чекав на зупинці - удар спричинив легке поранення водія цього автобуса, дев’ять пасажирів зазнали легких травм.

Нагадаємо, 17 жовтня на заході Саудівської Аравії у результаті аварії за участю автобуса і вантажівки, під час якої автобус загорівся, загинули щонайменше 35 паломників, четверо постраждали.

Також 1 жовтня на півдні Перу пасажирський автобус зірвався у прірву з висоти 100 метрів, у результаті чого загинуло понад 20 людей, ще 30 людей постраждали.

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