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Интервью

В Германии арестовали тунисца, планировавшего атаку с применением биобомбы

НовостиПроисшествия    20.06.2018 - 11:57
Иллюстративное фото (twitter.comTheLocalGermany)
Иллюстративное фото (twitter.comTheLocalGermany)

Вопрос о конкретной цели, контактах и соучастниках арестованного "еще открыт"

В Кельне (Германия) в квартире арестованного тунисца обнаружили биологически опасное вещество. Об этом заявил глава Федерального ведомства по уголовным делам Германии Хольгер Мюнх, передает Inforadio RBB.

Как сообщается, мужчина планировал атаку с использованием взрывчатки и биологически опасного вещества.

"В интернете имеются соответствующие инструкции, в том числе - от исламистских организаций", - сообщил Мюнх.

Вместе с тем, согласно информации DW, были обнаружены компоненты для создания взрывчатого вещества.

По словам Мюнха, вопрос о конкретной цели, контактах и соучастниках арестованного "еще открыт".

Напомним, ранее в Германии сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию вокруг школы в Берлине из-за возможной "опасной ситуации".

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Теги публикации: полиция, Германия, бомба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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