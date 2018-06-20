В Германии арестовали тунисца, планировавшего атаку с применением биобомбы

Вопрос о конкретной цели, контактах и соучастниках арестованного "еще открыт"
В Кельне (Германия) в квартире арестованного тунисца обнаружили биологически опасное вещество. Об этом заявил глава Федерального ведомства по уголовным делам Германии Хольгер Мюнх, передает Inforadio RBB.
Как сообщается, мужчина планировал атаку с использованием взрывчатки и биологически опасного вещества.
"В интернете имеются соответствующие инструкции, в том числе - от исламистских организаций", - сообщил Мюнх.
Вместе с тем, согласно информации DW, были обнаружены компоненты для создания взрывчатого вещества.
По словам Мюнха, вопрос о конкретной цели, контактах и соучастниках арестованного "еще открыт".
Напомним, ранее в Германии сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию вокруг школы в Берлине из-за возможной "опасной ситуации".