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Інтерв'ю

У Німеччині заарештували тунісця, який планував атаку із застосуванням біобомби

НовиниНадзвичайні події    20.06.2018 - 11:57
Ілюстративне фото (twitter.comTheLocalGermany)
Ілюстративне фото (twitter.comTheLocalGermany)

Питання про конкретну мету, контакти і співучасників арештованого "ще відкрите"

В Кельні (Німеччина) в квартирі заарештованого тунісця виявили біологічно небезпечну речовину. Про це заявив глава Федерального відомства з кримінальних справ Німеччини Хольгер Мюнх, передає Inforadio RBB.

Як повідомляється, чоловік планував атаку з використанням вибухівки та біологічно небезпечної речовини.

"В інтернеті є відповідні інструкції, у тому числі - від ісламістських організацій", - повідомив Мюнх.

Разом з тим, згідно з інформацією DW, були виявлені компоненти для створення вибухової речовини.

За словами Мюнха, питання про конкретну мету, контакти і співучасників арештованого "ще відкрито".

Нагадаємо, раніше в Німеччині співробітники правоохоронних органів оточили територію навколо школи в Берліні через можливу "небезпечну ситуацію".

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Теги публікації: полиция, Германия, бомба  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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