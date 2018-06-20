У Німеччині заарештували тунісця, який планував атаку із застосуванням біобомби

Питання про конкретну мету, контакти і співучасників арештованого "ще відкрите"

В Кельні (Німеччина) в квартирі заарештованого тунісця виявили біологічно небезпечну речовину. Про це заявив глава Федерального відомства з кримінальних справ Німеччини Хольгер Мюнх, передає Inforadio RBB.

Як повідомляється, чоловік планував атаку з використанням вибухівки та біологічно небезпечної речовини.

"В інтернеті є відповідні інструкції, у тому числі - від ісламістських організацій", - повідомив Мюнх.

Разом з тим, згідно з інформацією DW, були виявлені компоненти для створення вибухової речовини.

За словами Мюнха, питання про конкретну мету, контакти і співучасників арештованого "ще відкрито".

Нагадаємо, раніше в Німеччині співробітники правоохоронних органів оточили територію навколо школи в Берліні через можливу "небезпечну ситуацію".