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В Берлине полиция оцепила территорию вокруг школы из-за возможной угрозы

НовостиОбщество    05.06.2018 - 14:53
Фото: место пришествия (twitter.com/polizeiberlin)
Фото: место пришествия (twitter.com/polizeiberlin)

У школы были замечены два подозрительных человека, заявили в полиции

В Германии во вторник, 5 июня, сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию вокруг школы в Берлине из-за возможной "опасной ситуации". Об этом полиция сообщила в Twitter.

"Наши коллеги оцепили территорию школы и направляются в здание", - отметили в правоохранительных органах.

Сообщается, что в связи с операцией перекрыта улица Принценштрассе в районе Гезундбруннен. Кроме того, учащиеся и учителя эвакуированы.

По словам представителя берлинской полиции Томаса Нойендорфа, некое лицо сообщило по телефону правоохранительным органам, что у школы были замечены два подозрительных человека.

Напомним, ранее немецкая полиция оцепила Берлинский кафедральный собор после того, как офицер открыл стрельбу в здании в воскресенье днем, 3 июня.


 

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Теги публикации: Германия, Берлин, школа  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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