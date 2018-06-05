В Берлине полиция оцепила территорию вокруг школы из-за возможной угрозы

У школы были замечены два подозрительных человека, заявили в полиции

"Наши коллеги оцепили территорию школы и направляются в здание", - отметили в правоохранительных органах.

Сообщается, что в связи с операцией перекрыта улица Принценштрассе в районе Гезундбруннен. Кроме того, учащиеся и учителя эвакуированы.

По словам представителя берлинской полиции Томаса Нойендорфа, некое лицо сообщило по телефону правоохранительным органам, что у школы были замечены два подозрительных человека.

Напомним, ранее немецкая полиция оцепила Берлинский кафедральный собор после того, как офицер открыл стрельбу в здании в воскресенье днем, 3 июня.



