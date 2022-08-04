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В Германии арестовали автора пророссийского Telegram-канала

Фото: в Германии арестовали автора пророссийского Telegram-канала (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В немецком Гамбурге правоохранители арестовали автора пророссийского Telegram-канала. Задержанный одобрял войну против Украины и пытался вербовать людей для военной службы за границей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bild.

"Согласно со следствием, обвиняемый вел Telegram-канал, который считался пророссийской Национал-большевистской платформой, где выражалось открытое одобрение агрессивной войны против Украины, спровоцированной Россией", - пишет пресс-служба прокурора.

Автором Telegram-канала оказался 31-летний немец.

Прокуратура подозревает задержанного в нарушении Закона о контроле над военным оружием после выявления фотографии на которой он позирует с российским автоматом.

Также немца обвиняют в:

  • использовании символа Z;
  • одобрении военных преступлений России на территории Украины;
  • попытке вербовки для военной службы за рубежом.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ разоблачила и задержала членов межрегиональной агентурной сети ФСБ России, которая передавала оккупантам информацию об информации о наших бойцах и стратегических объектах по всей Украине.

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