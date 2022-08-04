В Німеччині заарештували автора проросійського Telegram-каналу

У німецькому Гамбурзі правоохоронці заарештували автора проросійського Telegram-каналу. Затриманий схвалював війну проти України та намагався вербувати людей для військової служби за кордоном.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bild .

Також німця звинувачують у:

Прокуратура підозрює затриманого у порушенні Закону про контроль над військовою зброєю після виявлення фотографії на якій він позує із російським автоматом.

"Згідно зі слідством, обвинувачений вів Telegram-канал, який вважався проросійською націонал-більшовицькою платформою, де виражалося відкрите схвалення агресивної війни проти України, спровокованої Росією", - пише пресслужба прокурора.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ викрила та затримала членів міжрегіональної агентурної мережі ФСБ Росії, яка передавала окупантам інформацію про інформацію щодо наших бійців та стратегічні об’єкти по усій Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram