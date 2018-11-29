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У Німеччині антимонопольні органи почали слідство щодо Amazon

Новини » Надзвичайні події    29.11.2018 - 22:03
У Німеччині антимонопольні органи почали слідство щодо Amazon
Фото: Amazon (mdbiznews.commerce.maryland.gov)

Останнім часом рітейлери скаржаться на методи роботи Amazon

Антимонопольні органи Німеччини почали розслідування щодо компанії Amazon, яка є однією з найбільших в світі з обороту продажу товарів і послуг через Інтернет. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters

Як зазначається, розслідування почали, щоб з'ясувати чи користується Amazon своїм домінуючим становищем на ринку під час взаємодії зі сторонніми рітейлерами, що використовують сайт компанії в якості торгової платформи.

Федеральне бюро з картелів Німеччини повідомило, що останнім часом отримало багато скарг від рітейлерів щодо методів роботи Amazon.

"Amazon виступає в якості "провідника" до клієнтів. Подібна подвійна роль - найбільшого торговця і найбільшої торгової площадки - означає, що у компанії є можливість заважати іншим торговцям на платформі ", - сказав глава відомства Андреас Мундт.

За його словами, слідчі вивчать вимоги, які Amazon пред'являє до рітейлерів, які використовують сайт. 

Представник Amazon сказав, що компанія надає повне сприяння слідству і продовжить вживати заходів для підтримки малого та середнього бізнесу, відмовившись від подальших коментарів.

Німеччина - другий за величиною ринок для компанії. Минулого тижня Amazon зіткнулася в Німеччині з черговим страйком співробітників логістичних центрів, які вимагають підвищення заробітної плати і поліпшення умов трудових договорів.

Нагадаємо, працівники логістичних центрів інтернет-торгівлі Amazon в Німеччині та Іспанії в п'ятницю, 23 листопада, влаштували страйк, вимагаючи поліпшення умов праці.

Раніше повідомлялося, що ринкова капіталізація онлайн-ритейлера Amazon перевищила 1 трлн доларів. До Amazon з американських компаній цю позначку вдалося подолати тільки Apple. Капіталізація онлайн-ритейлера Amazon в ході біржових торгів 4 вересня ненадовго перевищила 1 трлн доларів.

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