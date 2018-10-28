В Германии антииммигрантская партия вошла во все региональные парламенты

Отныне партия будет иметь своих депутатов во всех регионах страны
Немецкая антииммигрантская партия "Альтерантива для Германии" (AfD) впервые получила места во всех региональных парламентах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как сообщается, партия AfD, которая требует пересмотра условий членства Германии в Европейском союзе и настаивает на изменении миграционного законодательства, получила 12% на выборах в парламент земли Гессен на западе страны. Таким образом она впервые получила места во всех региональных парламентах.
Отмечается, что успех AfD не дает партии шанс войти в правящую коалицию в Генссене. Потеряв часть голосов, первое место получила партия ХДС канцлера Ангелы Меркель.
Кроме того, второе место на выборах в Генссене получили социал-демократы. Они потеряли 10% голосов и заручились поддержкой 20% избирателей.
Опрос, проведенный в конце сентября по всей территории Германии, показало, что наибольшую популярность у жителей имеет партия ХДС, за ней идут AfD и социал-демократы.
Напомним, ранее сообщалось, что рейтинг правящего в Германии блока христианских партий, возглавляемого Ангелой Меркель, упал до самого низкого показателя в истории. По результатам опроса, за партию Меркель и ее партнера - баварский Христианско-социальный союз (ХСС) - проголосовали бы 26% опрошенных.