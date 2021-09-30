У Німеччині 96-річна колишня працівниця концтабору втекла від суду

Сьогодні 96-річна Ірмгард Фурхнер, яка в 40-х роках працювала секретарем коменданта нацистського концтабору Штуттгоф, повинна була постати перед судом за пособництво у вбивстві понад 11 тисяч людей. Однак жінка втекла з місця проживання перед засіданням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Куди вона поїхала далі, невідомо. Раніше вона зізнавалася суду, що боїться громадського осуду і просила зробити процес закритим для преси. Слідство у її справі велося протягом п'яти років", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ЗМІ, жінка звинувачується в пособництві у скоєнні в жорстоких вбивствах, їх кількість становить 11 412, крім того, її підозрюють в пособництві в замахах на вбивство 18 осіб.

Відомо, що жінка проживала в будинку для літніх.

Так, сьогодні вранці вона викликала таксі і поїхала до метро, після чого вона зникла.