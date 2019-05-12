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Из Германии в 2019 депортировали более 5,5 тыс. человек

Новости » Общество    12.05.2019 - 13:17
Из Германии в 2019 депортировали более 5,5 тыс. человек
Иллюстративное фото (gettyimages)

Больше всего мигрантов были высланы в Италию, Албанию и Грузию

Из Германии с января по март 2019 года больше всего человек были высланы в Италию, Албанию и Грузию. Об этом заявили в МВД Германии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, за первый квартал 2019 года из Германии были депортированы 5 тыс. 613 человек.

Больше всего мигрантов были высланы в Италию, Албанию и Грузию. В то же время в страны Магриба депортированы около 400 человек. За аналогичный период 2018 года из Германии было выслано 6 тыс. 235 человек, а за весь прошлый год - почти 24 тысячи.

По словам, эксперта парламентской фракции Левой партии по внутренним делам Уллы Йельпке, число депортируемых находится "на тревожно высоком уровне" относительно предыдущего года.

"Прежде всего, речь идет о депортации в соответствии с Дублинским соглашением. Оно определяет, что мигранты должны подавать ходатайства о получении убежища в той стране, где впервые пересекли границу Евросоюза", - отметила она.

Напомним, 19 марта 2019 года Высший суд Европейского союза позволил Германии высылать мигрантов в другие страны ЕС. Исключение составляют случаи, когда высылаемые окажутся в стране высылки в ситуации экстремального материального недостатка, то есть, у них не будет средств удовлетворить свои элементарные потребности.

Также РБК-Украина писало, что количество заявок на получение убежища от граждан стран с безвизовым режимом поездок в ЕС достигло 13 тыс. 646, что является рекордным показателем с лета 2015 года. 

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