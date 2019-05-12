З Німеччини у 2019 депортували понад 5,5 тис. осіб

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Найбільше мігрантів були вислані до Італії, Албанії та Грузії

З Німеччини з січня по березень 2019 року найбільше людей були вислані до Італії, Албанії та Грузії. Про це заявили в МВС Німеччини, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, за перший квартал 2019 року з Німеччини були депортовані 5 тис. 613 осіб.

Найбільше мігрантів були вислані до Італії, Албанії та Грузії. У той же час в країни Магрибу депортовано близько 400 осіб. За аналогічний період 2018 року з Німеччини було вислано 6 тис. 235 осіб, а за весь минулий рік - майже 24 тисячі.

За словами, експерта парламентської фракції Лівої партії у внутрішніх справах Улли Йельпке, число депортованих знаходиться "на тривожно високому рівні" відносно попереднього року.

"Перш за все, мова йде про депортації згідно з Дублінською угодою. Вона визначає, що мігранти повинні подавати клопотання про отримання притулку в тій країні, де вперше перетнули кордон Євросоюзу", - зазначила вона.

Нагадаємо, 19 березня 2019 року Вищий суд Європейського союзу дозволив Німеччині висилати мігрантів в інші країни ЄС. Виняток становлять випадки, коли ті, кого висилають, опиняться в країні висилки в ситуації екстремального матеріального недостатку, тобто, у них не буде коштів задовольнити свої елементарні потреби.

Також РБК-Україна писало, що кількість заявок на отримання притулку від громадян країн з безвізовим режимом поїздок в ЄС досягло 13 тис. 646, що є рекордним показником з літа 2015 року.