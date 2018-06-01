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Герман не сотрудничал с украинской контрразведкой, - прокуратура

НовостиПроисшествия    01.06.2018 - 00:53
Фото: Борис Герман (strana.ua)
Фото: Борис Герман (strana.ua)

Прокурор заявил, что информацию о работе Германа с контрразведкой он впервые услышал в суде

Борис Герман, которого подозревают в покушении на убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, не сотрудничал с украинской контрразведкой. Об этом в перерыве заседания Шевченковского районного суда Киева, трансляция которого велась на "Радио Свобода",  заявил прокурор Юрий Кравченко.

"После того, как мы проанализировали материалы, доказательства, которые мы передали в суд вместе с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, (я, - ред.) могу сказать, что это неправда", - подчеркнул генпрокурор.

Прокурор заявил, что информацию о работе Германа с украинской контрразведкой он впервые услышал в суде.

"Совершенно точно установлено, что это неправда", - повторил Кравченко.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого в организации покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко.

"Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток", - сказала судья.

Отметим, 31 мая, в ходе судебного заседания адвокат подозреваемого Бориса Германа в Шевченковском районном суде заявил, что нет оснований считать, что был совершен террористический акт.

Адвокат сказал, что сторона защиты будет обжаловать решение суда.

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Теги публикации: Аркадий Бабченко, Прокуратура  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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