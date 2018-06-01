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Герман не співпрацював з українською контррозвідкою, - прокуратура

НовиниНадзвичайні події    01.06.2018 - 00:53
Фото: Борис Герман (РБК-Україна)
Фото: Борис Герман (РБК-Україна)

Прокурор заявив, що інформацію про роботу Германа з контррозвідкою він вперше почув у залі суду

Борис Герман, якого підозрюють у замаху на вбивство російського журналіста Аркадія Бабченко, не співпрацював з українською контррозвідкою. Про це в перерві засідання Шевченківського районного суду Києва, трансляція якого велася на "Радіо Свобода", заявив прокурор Юрій Кравченко.

"Після того, як ми проаналізували матеріали, докази, які ми передали в суд разом з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою, (я, - ред.) можу сказати, що це неправда", - підкреслив генпрокурор.

Прокурор заявив, що інформацію про роботі Германа з українською контррозвідкою він вперше почув в суді.

"Абсолютно точно встановлено, що це неправда", - повторив Кравченко.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою відносно підозрюваного в організації замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабченко.

"Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб", - сказала суддя.

Зазначимо, 31 травня, в ході судового засідання адвокат підозрюваного Бориса Германа в Шевченківському районному суді заявив, що немає підстав вважати, що був здійснений терористичний акт.

Адвокат сказав, що сторона захисту буде оскаржувати рішення суду.

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Теги публікації: Аркадій Бабченко, Прокуратура  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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