Герб Украины планируют обновить: Рада объявила конкурс эскизов

Верховная рада Украины объявила конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины. Нардепы поддержали соответствующий проект постановления №3994.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За него проголосовали 279 парламентариев.

В пояснительной записке отмечается, что до сих пор на законодательном уровне не определен эскиз, описание, порядок использования и правовая защита большого Государственного Герба Украины.

Это постановление поручает Кабинету министров провести конкурс на лучший эскиз герба и в определенные сроки создать организационный комитет, разработать и утвердить соответствующие положения, а также решить вопрос финансового и материально-технического обеспечения организации и проведения конкурса.

"Осуществить всестороннее общественное обсуждение эскиза большого Государственного Герба Украины и подать на рассмотрение Верховной рады Украины предложения, установленные по результатам конкурса", - указано в пояснительной.

Напомним, в январе первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук анонсировал, что парламент разработает законопроект о государственных символах Украины, порядке их использования и охраны.