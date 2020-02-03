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Герасимов: Зеленский должен признаться, что был в Омане на отдыхе

Новости » Политика     03.02.2020 - 14:09
Герасимов: Зеленский должен признаться, что был в Омане на отдыхе
Фото: Артур Герасимов (пресс-служба)

"Европейская солидарность" призывает президента рассказать о целях январского визита в Оман

Фракция "Европейская солидарность" призывает президента Украины Владимира Зеленского рассказать правду о визите в Оман и признаться, что он был не в рабочих целях. Об этом заявил сопредседатель фракции Артур Герасимов на согласительном совете, передает РБК-Украина.

"Офис президента почти месяц пытается держать в заблуждении общество через тайный отдых Зеленского в Омане. В версию о рабочем визите за собственный счет уже не верят даже ярые сторонники гаранта. Только 12% украинцев поверили в версию Офиса Зеленского", - сказал Герасимов.

Политик добавил, что "Европейская солидарность" направила ряд депутатских обращений к государственным структурам, чтобы пролить свет на детали этого визита, но официальный ответ еще не получила.

"Призываем президента признаться обществу, что никакого визита не было. Безнаказанная ложь очень опасна, поэтому мы требуем правды", - добавил парламентарий.

Как писало РБК-Украина, только 12% украинцев поверили, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Оман был рабочим, тогда как 31% общества убеждены, что глава государства ездил туда на семейный отдых.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийОманЕвропейская солидарность
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