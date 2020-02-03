Герасимов: Зеленський має зізнатись, що був в Омані на відпочинку

Фото: Артур Герасимов (прес-служба)

"Європейська солідарність" закликає президента розповісти про цілі січневого візиту в Оман

Фракція "Європейська молідарність" закликає президента України Володимира Зеленського розповісти правду про візит до Оману та зізнатися, що він був не в робочих цілях. Про це заявив співголова фракції Артур Герасимов на погоджувальній раді, передає РБК-Україна.

"Офіс президента майже місяць намагається тримати в омані суспільство через таємний відпочинок Зеленського в Омані. У версію про робочий візит за власний рахунок вже не вірять навіть затяті прихильники гаранта. Тільки 12% українців повірили у версію Офісу Зеленського", - сказав Герасимов.

Політик додав, що "Європейська солідарність" направила низку депутатських звернень до державних структур, щоб пролити світло на деталі цього візиту, але офіційну відповідь досі не отримала.

"Закликаємо президента зізнатися суспільству, що ніякого робочого візиту не було. Безкарна брехня дуже небезпечна, тому ми вимагаємо правди", – додав парламентар.

Як писало РБК-Україна, тільки 12% українців повірили, що візит президента України Володимира Зеленського в Оман був робочим, тоді як 31% суспільства переконані, що голова держави їздив туди на сімейний відпочинок.