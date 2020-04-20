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Герасимов: власть в Украине полностью провалила подготовку к эпидемии

Новости » Политика     20.04.2020 - 21:41
Герасимов: власть в Украине полностью провалила подготовку к эпидемии
Фото: Артур Герасимов (eurosolidarity.org)

По его словам, в Израиле доля врачей среди заболевших всего 4%, в Италии - 12, а в Украине - каждый пятый

Несмотря на то, что в Украине количество больных коронавирусом в сравнении с другими странами мира не такая значительная, динамика инфицирования среди медицинских работников угрожающая и свидетельствует о полной неготовности власти к эпидемии. Об этом заявил сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов в эфире телеканала "Прямой".

"Посмотрите сейчас на ситуацию с коронавирусом. В общем карантин - это правильное решение. Вопрос в том, как он был организован - возможно ли было как-то по-другому сделать. Но принципиально это правильное решение. Но что делается с врачами? Они же незащищенные", - отметил Герасимов.

По его словам, в Израиле доля больных врачей среди всех заболевших всего 4 процента. В Италии - 12 процентов. В Украине - каждый пятый.

"У нас на данный момент 5710 заболевших. Из них 1074 - врачи. Как можно было посылать врачей выполнять профессиональный долг, выполнять клятву Гиппократа - как можно было их не защитить? Им же не дали ничего. Я уже молчу про защитные костюмы. Я молчу о пульсоксиметрах. Молчу о ИВЛ. Но когда нет обычных масок и перчаток - это нонсенс", - добавил Герасимов.

Герасимов отметил, что снова, как это было в начале российской агрессии, волонтеры, меценаты и активисты вынуждены обеспечивать врачей необходимыми защитным снаряжением и оборудованием.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров ожидает пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 в начале мая.

Кроме того, пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис отметила, что несмотря на уменьшение пандемии в Италии и Испании, в Европе еще наблюдаются вспышки коронавируса в Великобритании и Турции. При этом именно Европа и США являются эпицентром пандемии. Таким образом, ВОЗ считает, что пик заболеваемости еще впереди.

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