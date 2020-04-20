Герасимов: влада в Україні повністю провалила підготовку до епідемії

Фото: Артур Герасимов (eurosolidarity.org)

За його словами, в Ізраїлі частка лікарів серед захворілих всього 4%, в Італії - 12, а в Україні - кожен п’ятий

Попри те, що в Україні кількість хворих на коронавірус у порівнянні з іншими країнами світу не така значна, динаміка інфікування серед медичних працівників загрозлива і свідчить про повну неготовність влади до епідемії. Про це заявив співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов в ефірі телеканалу "Прямий".

"Подивіться зараз на ситуацію з коронавірусом. Загалом карантин - це правильне рішення. Питання в тому, як він був організований - чи можливо було якось по-іншому робити. Але принципово це правильне рішення. Але що робиться з лікарями? Вони ж незахищені", - зауважив Герасимов.

За його словами, в Ізраїлі частка хворих лікарів до всіх захворілих всього 4 відсотки. В Італії - 12 відсотків. В Україні - кожен п’ятий.

"У нас на цей момент 5710 захворіло. З них 1074 - лікарі. Як можна було посилати лікарів виконувати професійний обов’язок, виконувати клятву Гіппократа - як можна було їх не захистити? Їм же не дали нічого. Я вже мовчу про захисні костюми. Я мовчу про пульсоксиметри. Мовчу про ШВЛи. Але коли немає звичайних масок і рукавичок - це нонсенс", - додав Герасимов.

Герасимов наголосив, що знову, як це було на початку російської агресії, волонтери, меценати та активісти змушені забезпечувати лікарів необхідними захисним спорядженням та обладнанням.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кабінет міністрів очікує пік захворюваності на коронавірус COVID-19 на початку травня.

Крім того, прес-секретар Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Харріс зазначила, що попри зменшення пандемії в Італії та Іспанії, в Європі ще спостерігаються спалахи коронавірусу у Великобританії й Туреччині. При цьому саме Європа і США є епіцентром пандемії. Таким чином, ВООЗ вважає, що пік захворюваності ще попереду.