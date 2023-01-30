Герасимов перед вторгнення в Україну заявив Воллесу, що РФ "більше не буде приниженою"

Міністр оборони розповів, що 11 лютого відвідав Москву, щоб зустрітися з російським колегою Сергієм Шойгу. Уоллес сказав, що поїхав до Лондона з запевненнями, що Росія не збирається вторгнутися в Україну. Міністр знав, що Москва бреше.

Уоллес описав зустріч як "демонстрацію залякування чи сили, тобто: я збираюся збрехати тобі, ти знаєш, що я брешу, і я знаю, що ти знаєш, що я брешу, і я все ще буду брехатиму тобі".

"Я думаю, що йшлося про те, щоб сказати: "Я могутній"", - додав британський міністр.

Він зазначив, що така "досить страшна, але пряма брехня" підтвердила його побоювання про вторгнення РФ в Україну.

За словами Уоллеса, після закінчення зустрічі генерал Валерій Герасимов сказав йому, що "ніколи більше ми (Росія, - ред.) не будемо принижені".

Нагадаємо, колишній прем'єр Британії Борис Джонсон заявив, що російський диктатор Володимир Путін погрожував йому ракетним ударом під час телефонної розмови, яка відбулася перед вторгненням в Україну.

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