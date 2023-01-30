RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Герасимов перед вторжением в Украину заявил Уоллесу, что РФ "больше не будет униженной"

Фото: министр оборони Великобритании Бен Уоллес (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Начальник Генштаба российской армии, а теперь и командующий оккупантами в Украине Валерий Герасимов перед вторжением сказал главе Минобороны Британии Бену Уоллесу, что Россия "больше никогда не будет унижена".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уоллеса в документальном фильме BBC "Путин против Запада".

Министр обороны рассказал, что 11 февраля посетил Москву, чтобы встретится с российским коллегой Сергеем Шойгу. Уоллес сказал, что уехал в Лондон с заверениями, что Россия не собирается вторгнуться в Украину. Министр знал, что Москва лжет.

Уоллес описал встречу как "демонстрацию запугивания или силы, то есть: я собираюсь солгать тебе, ты знаешь, что я лгу, и я знаю, что ты знаешь, что я лгу, и я все еще буду лгать тебе".

"Я думаю, что речь шла о том, чтобы сказать: "Я могущественный"", - добавил британский министр.

Он отметил, что такая "довольно пугающая, но прямая ложь" подтвердила его опасения о вторжении РФ в Украину.

По словам Уоллеса, после окончания встречи генерал Валерий Герасимов сказав ему, что "никогда больше мы (Россия, - ред.) не будем унижены".

Напомним, бывший премьер Британии Борис Джонсон заявил, что российский диктатор Владимир Путин угрожал ему ракетным ударом во время телефонного разговора, который состоялся перед вторжением в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВеликобританияВалерий ГерасимовВойна в Украине