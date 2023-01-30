Герасимов перед вторжением в Украину заявил Уоллесу, что РФ "больше не будет униженной"

Министр обороны рассказал, что 11 февраля посетил Москву, чтобы встретится с российским коллегой Сергеем Шойгу. Уоллес сказал, что уехал в Лондон с заверениями, что Россия не собирается вторгнуться в Украину. Министр знал, что Москва лжет.

Уоллес описал встречу как "демонстрацию запугивания или силы, то есть: я собираюсь солгать тебе, ты знаешь, что я лгу, и я знаю, что ты знаешь, что я лгу, и я все еще буду лгать тебе".

"Я думаю, что речь шла о том, чтобы сказать: "Я могущественный"", - добавил британский министр.

Он отметил, что такая "довольно пугающая, но прямая ложь" подтвердила его опасения о вторжении РФ в Украину.

По словам Уоллеса, после окончания встречи генерал Валерий Герасимов сказав ему, что "никогда больше мы (Россия, - ред.) не будем унижены".

Напомним, бывший премьер Британии Борис Джонсон заявил, что российский диктатор Владимир Путин угрожал ему ракетным ударом во время телефонного разговора, который состоялся перед вторжением в Украину.

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