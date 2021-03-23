Герасимов: COVID-вакцину привезли для менее чем 1% населения

"Прежде всего, страна должна услышать стратегию власти в борьбе с пандемией и решением катастрофической нехватки вакцин. По состоянию на сегодня они смогли завезти мизерное количество доз, достаточное для вакцинации максимум 250 тысяч человек. Это не охватывает и процента населения. Это - провал, результат дилетантизма и непрофессионализма власти", - заявил Герасимов.

По его словам, противодействие пандемии и вакцинация давно перестали быть исключительно медицинскими, а стали геополитическими вопросами, которые решаются благодаря дипломатической мастерства руководства государств.

"Мы требовали и требуем проблему борьбы с ковидом рассмотреть на заседании СНБО с привлечением лидеров парламентских фракций", - добавил Герасимов.

Вместе с тем на внеочередном заседании парламента фракция требует рассмотреть инициированное ими постановление "О неотложных мероприятий, направленных на пресечение бездействия органов исполнительной власти в сфере противодействия распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", и обеспечение неукоснительного выполнения решений Верховной рады Украины, принятых в этой сфере.