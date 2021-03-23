UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Герасимов: COVID-вакцину привезли для менее чем 1% населения

Автор: РБК-Украина

Фракция "Европейская солидарность" требует на внеочередном заседании парламента рассмотреть вопрос борьбы с коронавирусом в Украине.

Об этом заявил сопредседатель фракции Артур Герасимов в своем видеообращении.

"Прежде всего, страна должна услышать стратегию власти в борьбе с пандемией и решением катастрофической нехватки вакцин. По состоянию на сегодня они смогли завезти мизерное количество доз, достаточное для вакцинации максимум 250 тысяч человек. Это не охватывает и процента населения. Это - провал, результат дилетантизма и непрофессионализма власти", - заявил Герасимов.

По его словам, противодействие пандемии и вакцинация давно перестали быть исключительно медицинскими, а стали геополитическими вопросами, которые решаются благодаря дипломатической мастерства руководства государств.

"Мы требовали и требуем проблему борьбы с ковидом рассмотреть на заседании СНБО с привлечением лидеров парламентских фракций", - добавил Герасимов.

Вместе с тем на внеочередном заседании парламента фракция требует рассмотреть инициированное ими постановление "О неотложных мероприятий, направленных на пресечение бездействия органов исполнительной власти в сфере противодействия распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", и обеспечение неукоснительного выполнения решений Верховной рады Украины, принятых в этой сфере.

Напомним, в Украине за минувшие сутки обнаружили 11 476 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Одесской, Львовской областях и в Киеве.

За все время пандемии в Украине подтвердили 1 565 732 COVID-случаев, выздоровели 1 268 886 пациентов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Артур ГерасимовКоронавирус
Читайте также
Штраф за отпуск. Британия хочет ужесточить карантин
ЕС поддержал проект введения зеленого сертификата вакцинации
Прогноз погоды