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Герасимов: COVID-вакцину привезли для менее чем 1% населения

Новина українською → Киев, Вторник 23 марта 2021 17:15
Герасимов: COVID-вакцину привезли для менее чем 1% населения Фото: Артур Герасимов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Фракция "Европейская солидарность" требует на внеочередном заседании парламента рассмотреть вопрос борьбы с коронавирусом в Украине.

Об этом заявил сопредседатель фракции Артур Герасимов в своем видеообращении.

"Прежде всего, страна должна услышать стратегию власти в борьбе с пандемией и решением катастрофической нехватки вакцин. По состоянию на сегодня они смогли завезти мизерное количество доз, достаточное для вакцинации максимум 250 тысяч человек. Это не охватывает и процента населения. Это - провал, результат дилетантизма и непрофессионализма власти", - заявил Герасимов.

По его словам, противодействие пандемии и вакцинация давно перестали быть исключительно медицинскими, а стали геополитическими вопросами, которые решаются благодаря дипломатической мастерства руководства государств.

"Мы требовали и требуем проблему борьбы с ковидом рассмотреть на заседании СНБО с привлечением лидеров парламентских фракций", - добавил Герасимов.

Вместе с тем на внеочередном заседании парламента фракция требует рассмотреть инициированное ими постановление "О неотложных мероприятий, направленных на пресечение бездействия органов исполнительной власти в сфере противодействия распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", и обеспечение неукоснительного выполнения решений Верховной рады Украины, принятых в этой сфере.

Напомним, в Украине за минувшие сутки обнаружили 11 476 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Одесской, Львовской областях и в Киеве.

За все время пандемии в Украине подтвердили 1 565 732 COVID-случаев, выздоровели 1 268 886 пациентов.

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