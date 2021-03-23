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Герасимов: COVID-вакцину привезли для менш ніж 1% населення

Новость на русском → Київ, Вівторок 23 березня 2021 17:15
Герасимов: COVID-вакцину привезли для менш ніж 1% населення Фото: Артур Герасимов (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Фракція "Європейська солідарність" вимагає на позачерговому засіданні парламенту розглянути питання боротьби з коронавірусом в Україні.

Про це заявив співголова фракції Артур Герасимов у своєму відеозверненні.

"Передусім, країна має почути стратегію влади у боротьбі з пандемією та вирішенням катастрофічної нестачі вакцин. Станом на сьогодні вони спромоглися завезти мізерну кількість доз, достатню для вакцинації максимум 250 тисяч осіб. Це не охоплює й відсотка населення. Це - провал, результат дилетантизму та непрофесійності влади", - заявив Герасимов.

За його словами, протидія пандемії та вакцинація давно перестали бути виключно медичними, а стали геополітичними питаннями, які вирішуються завдяки дипломатичній майстерності керівництва держав.

"Ми вимагали й вимагаємо проблему боротьби з ковідом розглянути на засіданні РНБО із залученням лідерів парламентських фракцій", - додав Герасимов.

Водночас на позачерговому засіданні парламенту фракція вимагає розглянути ініційовану ними постанову "Про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на припинення бездіяльності органів виконавчої влади у сфері протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", та забезпечення неухильного виконання рішень Верховної ради України, прийнятих у цій сфері.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 11 476 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень в Одеській, Львівській областях та в Києві.

За весь час пандемії в Україні підтвердили 1 565 732 COVID-випадки, одужали 1 268 886 пацієнтів.

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