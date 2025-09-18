Герасимов бреше Путіну про ситуацію на фронті, - Reuters

Російські війська стверджують про просування на всіх фронтах в Україні, але українські джерела фіксують локальні успіхи оборони. Обидві сторони готуються до нових зіткнень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію агентства Reuters.
Президентські та військові відомства обох країн продовжують надавати суперечливу інформацію про перебіг бойових дій на сході України.
У середу, 17 вересня, Міноборони Росії повідомило, що генерал Валерій Герасимов, начальник штабу ЗС РФ, відвідав позиції своїх військ і зазначив, що просування московських сил відбувається практично за всіма напрямками.
За його словами, найбільші зіткнення відбуваються в районі Красноармійська (радянська назва Покровська), де українські підрозділи намагаються зупинити наступ, проте безуспішно.
Російський генерал також згадав про просування військ на захід - у Запорізькій і Дніпропетровській областях, а на північ від них - до Куп'янська і Ямполя, де ведуться бойові дії з руйнуваннями інфраструктури.
Водночас українські офіційні особи та президент Володимир Зеленський відзначають обмежений успіх противника на фронті. В інтерв'ю Sky News Зеленський заявив, що, попри очікування нових атак РФ, останні три наступальні операції росіян не принесли значних результатів, хоча Київ готується до можливих масштабніших атак.
Українські командири стверджують, що в районі Покровська їхні війська відбили наступ, а дані відкритих джерел, таких як військовий блог DeepState, фіксують локальні успіхи української оборони в сусідніх районах. Поблизу Куп'янська спроба просування російських військ, за словами представників ЗСУ, призвела до захоплення частини противника в полон.
Ситуація на фронті продовжує залишатися напруженою: російські заяви про просування викликають сумніви, а українська сторона фіксує локальні контратаки та зміцнення оборони.
Обидві сторони готуються до можливих нових наступів, що вказує на продовження бойових дій і необхідність постійного моніторингу ситуації на сході країни.
