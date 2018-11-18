Геращенко заявила, что украинские парламентарии пригласили представителей Канады наблюдателями на выборы 2019

Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Украинские парламентарии встретились с представителями украинской общины в Галифаксе

Представители украинской парламентской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО пригласили канадских коллег в качестве наблюдателей на выборы 2019 года в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-спикера Верховной Рады, представителя президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе Ирину Геращенко.

"Принимаю замечания от канадских друзей, что и парламентская группа дружбы может и должна больше делать для активизации экономических связей между странами . Пригласила канадских друзей в следующем году приезжать наблюдателями на президентские и парламентские выборы в Украину", - написала Геращенко.

Она отметила, что посол Украины при НАТО провел встречу с представителями украинской общины в Галифаксе.

"Особенно была рада повидаться с большим другом Украины, президентом КУ Канады Павлом Гродом. Поблагодарила украинскую диаспору за большую работу по восстановлению исторической памяти о страшной трагедии Голодомора, за нашу совместную работу , чтобы во всем мире Голодомор признали геноцидом против украинцев. Рассказала о ситуации на фронте , обменялись мнениями относительно того, как работает ЗСТ с Канадой", - добавила она.

Вместе с послом Украины при НАТО Вадимом Пристайком встретились с представителями украинской общины в Галифаксе. Была... Опубликовано Iryna Gerashchenko Суббота, 17 ноябрь 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что президентские выборы обойдутся в 2,3 млрд гривен из государственного бюджета Украины.