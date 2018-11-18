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Геращенко заявила, що українські парламентарії запросили представників Канади спостерігачами на вибори 2019

Новини » Політика    18.11.2018 - 02:03
Геращенко заявила, що українські парламентарії запросили представників Канади спостерігачами на вибори 2019
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Українські парламентарії зустрілися з представниками української громади в Галіфаксі

Представники української парламентської делегації в Парламентській Асамблеї НАТО запросили канадських колег в якості спостерігачів на вибори 2019 року в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-спікера Верховної Ради, представника президента України з мирного врегулювання на Донбасі Ірину Геращенко.

"Приймаю зауваження від канадських друзів, що й парламентська група дружби може і має більше робити для активізації економічних зв‘язків між країнами .  Запросила канадських друзів наступного року приїжджати спостерігачами на президентські і парламентські вибори в Україну", - написала Геращенко.

Вона зазначила, що посол України при НАТО провів зустріч із представниками української громади в Галіфаксі.

"Була особливо рада побачитися з великим другом України, президентом КУ Канади Павлом Гродом. Подякувала українській діаспорі за велику роботу по відновленню історичної пам‘яті про страшну трагедію Голодомору, за нашу спільну роботу , аби у всьому світі Голодомор визнали геноцидом проти українців. Розповіла про ситуацію на фронті , обмінялися думками щодо того, як працює ЗВТ з Канадою", - додала вона.

 

Разом з послом України при НАТО Вадимом Пристайком зустрілися з представниками української громади в Галіфаксі. Була...

Опубліковано Iryna Gerashchenko Субота, 17 листопад 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президентські вибори обійдуться у 2,3 млрд гривень з державного бюджету України.

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