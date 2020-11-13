Геращенко: во время кризиса Рада должна работать в штатном режиме

Фото: Ирина Геращенко (РБК-Украина)

В условиях кризиса Верховная рада должна работать в штатном режиме, без изменений календарного плана.

Об этом написала сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в Facebook.

"Мы искренне желаем скорейшего выздоровления руководству Верховной рады Дмитрию Разумкова и Руслану Стефанчуку, но категорически против изменений в календарный план сессии. Мы против "карантина выходного дня" для Верховной Рады и отмечаем, что согласно регламенту заместитель председателя Верховной Рады должен вести сессии при отсутствии председателя и первого заместителя. И Елена Кондратюк готова выполнить свою работу, а мы все готовы работать, когда страна реально летит в пропасть", - написала Геращенко.

Фракция требует уже во вторник пригласить премьер-министра, правительство и заслушать о карантине выходного дня.

Она напомнила, что на этой неделе во многих городах состоялись массовые протесты ФЛП. "Европейская солидарность" требует во вторник проголосовать за законы об отсрочке кассовых аппаратов на год и поддержку бизнеса.

Также фракция требует поставить в повестку дня создание ВСК по "вагнеровцам".

Геращенко считает, что парламент должен решить конституционный кризис, и поэтому во вторник в повестке дня должны стоять законы о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование и полномочия НАПК.

"Наша фракция зарегистрировала три законопроекта, касающиеся решения этих вопросов, также о прозрачном конкурсе на избрание судей КС. Мы готовы к компромиссу в этих вопросах, поэтому подписали и проект Разумкова, и готовы немедленно за него голосовать", - добавляет Геращенко.

По ее словам, большинство лидеров фракций поддерживают позицию относительно того, что Верховная рада должна работать в штатном режиме, без изменений календарного плана.

Как писало РБК-Украина, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заразился коронавирусом и пошел на самоизоляцию.

Позже стало известно, что у первого заместителя председателя Рады Руслана Стефанчука тоже подтвердили коронавирус.